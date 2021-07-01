Мориц Бауэр перешел в «Уфу» на правах свободного агента

Защитник Мориц Бауэр официально стал игроком «Уфы», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

29-летний футболист подписал контракт сроком на два сезона. «Уфе» он достался в качестве свободного агента. До перехода игрок расторг соглашение с английским «Сток Сити».

Прошедший сезон Бауэр завершал в составе «Уфы» на правах аренды. По окончании чемпионата он вернулся в расположение английской команды.

Напомним, Бауэр уже выступал в России за казанский «Рубин», откуда в январе 2018 года был продан в «Сток Сити».

В конце мая Бауэр дал эксклюзивное интервью «Реальному времени».