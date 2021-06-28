В Казани на 38% увеличился спрос на покупку студий на вторичном рынке

В Казани на 38% увеличился спрос на покупку студий на вторичном рынке. Таковы данные аналитиков «Авито.Недвижимость».

В мае 2021 года выявлено значительное повышение интереса к приобретению студий. В Казани средняя цена за квадратный метр зафиксирована на уровне 109 091 рубль, средняя площадь составляет 24 квадратных метра. Количество предложений уменьшилось на 5% по сравнению с прошлым годом.

фото: realnoevremya.ru

Также спрос значительно вырос в Ярославле (в 1,8 раза), Сочи (в 1,8 раза), Краснодаре (в 1,6 раза), Санкт-Петербурге (в 1,6 раза) и Перми (в 1,6 раза) по сравнению с отметками мая 2020 года.

В апреле на татарстанском рынке недвижимости установили новый рекорд: спрос на все виды объектов недвижимости по отношению к марту увеличился почти на 40%. На квартиры он вырос на 30%, индивидуальные жилые дома — на 38%, а земельные участки — на 50%.

Алексей Нечаев