В апреле в Татарстане на рынке недвижимости установили новый рекорд

В апреле на татарстанском рынке недвижимости установили новый рекорд: спрос на все виды объектов недвижимости по отношению к марту увеличился почти на 40%. На квартиры он вырос на 30%, индивидуальные жилые дома — на 38%, а земельные участки — на 50%.

Всего в январе — апреле 2021 года Управление Росреестра по РТ зарегистрировало около 95 тысяч сделок с недвижимостью, в то время как за аналогичный период прошлого года — чуть более 30 тысяч, сообщает пресс-служба ведомства.



Увеличение спроса на татарстанском рынке недвижимости отмечено и по отношению к 2019 году. Тогда за первые четыре месяца Управление Росреестра по РТ зарегистрировало около 35 тысяч объектов недвижимости. «Это значительно меньше, чем в этом году, — разница в 2,5 раза», — отметила замруководителя ведомства Лилия Бурганова.

Фото: realnoevremya.ru

Рост спроса на недвижимость среди татарстанцев объясняют падением курса рубля, снижением банковских ставок по вкладам и лояльными условиями жилищного кредитования.



«Первые два фактора привели к тому, что гражданам стало невыгодно держать свои сбережения в валюте либо на вкладах в банках, и в совокупности с низкими процентными ипотечными ставками и лояльными программами застройщиков и банков спрос на все сегменты недвижимости возрос в текущем году», — считает вице-президента Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.

В апреле в Управлении Росреестра по РТ сообщили, что в Татарстане отмечен ажиотажный спрос на загородную недвижимость: за первые три месяца 2021 года ведомство зарегистрировало около 60 тысяч договоров купли-продажи.

Татьяна Демина