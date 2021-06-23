В Казани девушка упала с моста «Миллениум»
В среду днем в Казани с моста «Миллениум» упала уроженка Высокогорского района РТ 1990 года рождения. Ее спас мужчина, который в это время проплывал под мостом на лодке.
Девушка упала перед лодочником в 10-15 метрах. Мужчине удалось вытащить ее из воды за руку, после чего он передал ее спасателям и полиции, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
В феврале в Татарстане сотрудники ГИБДД по РТ спасли мужчину, который стоял на краю моста у въезда в Набережные Челны и, по всем признакам, хотел спрыгнуть.
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