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В Казани девушка упала с моста «Миллениум»

14:58, 23.06.2021
В Казани девушка упала с моста «Миллениум»
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В среду днем в Казани с моста «Миллениум» упала уроженка Высокогорского района РТ 1990 года рождения. Ее спас мужчина, который в это время проплывал под мостом на лодке.

Девушка упала перед лодочником в 10-15 метрах. Мужчине удалось вытащить ее из воды за руку, после чего он передал ее спасателям и полиции, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Фото: ГУ МЧС России по РТ
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В феврале в Татарстане сотрудники ГИБДД по РТ спасли мужчину, который стоял на краю моста у въезда в Набережные Челны и, по всем признакам, хотел спрыгнуть.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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