Англия вышла в плей-офф Евро-2020, установив антирекорд турнира

Сборная Англии обыграла команду Чехии (1:0) в заключительном матче группового раунда чемпионата Европы — 2020 в квартете D.

Единственный мяч забил Рахим Стерлинг с передачи Джека Грилиша.

Эта победа позволила англичанам набрать 7 очков в группе D и выйти в плей-офф с первого места. При этом команда Гарета Саутгейта установила антирекорд чемпионатов Европы. Впервые в истории турнира победитель группы забил всего 2 гола в ворота соперников. От англичан на групповом этапе пострадали лишь Шотландия (1:0) и Чехия (1:0), а Хорватии удалось не пропустить от Англии (0:0).

Кроме этого, подопечные Саутгейта продлили свою «сухую» серию, не пропустив в третьем матче Евро-2020 подряд.

В плей-офф Англия сыграет с командой, занявшей второе место в группе F, где выступают Германия, Португалия, Франция и Венгрия. Встречу 1/8 финала турнира англичане проведут дома в Лондоне.

Отметим, что также из группы D вышла Хорватия, обыгравшая накануне Шотландию (3:1). Чехия заняла третье место и еще не потеряла шансов выйти в плей-офф.

Ранее сборная России досрочно покинула Евро-2020, заняв четвертую строчку в группе В.