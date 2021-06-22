В Кремле ответили на вопрос, когда состоится акция «Бессмертный полк»

Фото: Ринат Назметдинов

В Кремле считают, что акция «Бессмертный полк» состоится тогда, когда Россия избавится от угрозы коронавируса, в первую очередь, путем массовой вакцинации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заметил, что «Бессмертный полк» — это важное событие в России. Провести акцию можно будет тогда, когда пандемия коронавируса будет побеждена

«Когда мы избавимся, в первую очередь путем массовой вакцинации, путем проявления сознательности нами всеми, от такой живой угрозы коронавируса, вот тогда состоится «Бессмертный полк», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Акция «Бессмертный полк» 9 мая прошла в онлайн-формате. Также и на Международной космической станции присоединились к акции. Организаторы акции «Бессмертный полк» решили не подавать заявку на проведение шествия в традиционном формате 24 июня из-за эпидемиологической ситуации в стране.



Ольга Плешкова