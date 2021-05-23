В Казани в мае цены на вторичное жилье выросли на 0,9%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в мае средняя стоимость одного кв. метра вторичного жилья достигла 101,6 тыс. рублей. По сравнению с прошлым месяцем она выросла на 0,9% (100,7 тыс. рублей за кв. метра в апреле 2021 года).

В годовом выражении майские цены на рынке вторичной недвижимости в Казани увеличились на 21,7%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты аналитиков центра ЦИАН.

В целом по России средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах в мае зафиксирована на уровне 90,6 тыс. рублей за кв. метр. По сравнению с апрелем 2021 года она выросла на 0,9%, а по отношению к маю 2020 года рост составил 17%.

По подсчетам экспертов, цены на рынке «вторички» за месяц выросли больше всего в Саратове (+2,2%), Челябинске (1,9%), Перми и Нижнем Новгороде (+1,6%).

Напомним, что, по подсчетам аналитиков портала «Мир квартир», за первый квартал 2021 года средняя стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в Казани выросла на 9%, достигнув 99 135 тыс. рублей. Столица Татарстана стала лидером по росту цен на вторичное жилье с начала года среди городов-миллионников.



Татьяна Демина