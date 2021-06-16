«Реал Мадрид» объявил об уходе капитана команды Серхио Рамоса

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос покидает мадридский клуб. Информация размещена на официальном сайте «сливочных».

Завтра, 17 июня, клуб проведет церемонию прощания с игроком, на которой будет присутствовать сам футболист и президент «Реала» Флорентино Перес.

Контракт Рамоса с клубом истекает в конце июня нынешнего года. Сообщалось, что стороны не смогли договориться по условиям нового соглашения.

Всего Рамос провел в «Реале» 16 лет. За это время он стал капитаном команды, успел выиграть пять чемпионатов Испании и четырежды поднимал над головой титул Лиги чемпионов. Всего футболист выиграл с клубом 22 трофея на клубном уровне.

Напомним, ранее о своем уходе из «Реала» сообщил главный тренер команды Зинедин Зидан.