Рэмзи принес победу Уэльсу над сборной Турции в матче Евро-2020

Сборная Уэльса одолела Турцию (2:0) в матче второго тура группы А на чемпионате Европы-2020 по футболу.

Счет был открыт незадолго до перерыва, когда Гарет Бэйл передачей из глубины поля вывел один на один с вратарем Аарона Рэмзи. Лидер валийцев не промахнулся и вывел свою команду вперед.

После перерыва Турция контролировала ход встречи, но ближе к взятию ворот были футболисты Уэльса. В частности, Бэйл не реализовал пенальти, пробив выше перекладины. А в добавленное время Коннор Робертс удвоил преимущество валийцев.

Концовка встречи была омрачена небольшой потасовкой команд, в результате которой три игрока были наказаны желтой карточкой.

В итоге после поражения турецкие футболисты практически потеряли шансы на выход из группы.

Напомним, в первом туре Турция крупно уступила Италии, а Швейцария сыграла вничью с Уэльсом.