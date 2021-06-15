Хавбек «Рубина» Кварацхелия попал в топ-100 номинантов на премию Golden Boy

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия включен в список 100 лучших молодых футболистов, выступающих в европейских клубах.

Грузинский хавбек оказался единственным представителем Российской Премьер-лиги (РПЛ) среди номинантов на премию Golden Boy 2021.

Фото: rubin-kazan.ru

В числе претендентов на награду значатся в том числе Эдуардо Камавинга («Ренн»), Мейсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Билли Гилмор («Челси»), Даниэль Мальдини («Милан»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Джуд Беллингем, Джованни Рейна (оба — «Боруссия» Д), Педри («Барселона»), Родриго («Реал») и другие известные молодые футболисты.

Проголосовать за одного из кандидатов можно на итальянском портале Tuttosport.

Напомним, сегодня «Рубин» начал подготовку к новому сезону. Ожидается, что Кварацхелия проведет первый сбор вместе с казанской командой.