В Нижнекамске готовится к заселению 169-квартирный дом

В Нижнекамске 169-квартирный соципотечный дом №35а на улице Фикрята Табеева готовится в скором времени принять первых жильцов. Он уже получил разрешение на ввод, сообщает Госжилфонд при президенте Татарстана.



В квартирах — чистовая отделка, они оборудованы сантехникой, газовыми плитами, в них есть пожарные датчики и приборы учета потребления воды и электроэнергии, на батареях установлены регуляторы тепла.

Дом построен по нацпроекту «Жилье и городская среда», в нем получают квартиры сотрудники группы компаний «Татнефть».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане по состоянию на 1 мая были построены 59 многоквартирных жилых домов — это 24% от плана. Еще 46 домов находятся в высокой степени готовности (более 70%), 37 — в средней степени (от 30 до 70%), 22 дома готовы менее чем на треть.

Маргарита Головатенко