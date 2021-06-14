Исследование: жители Татарстана чаще всего обращались за онлайн-консультациями перед вакцинацией от COVID-19

В мае россияне в 6 раз чаще интересовались вакцинацией по сравнению с началом года. Жители Татарстана, Москвы, Краснодарского края, Свердловской области, Санкт-Петербурга чаще всего обращались за онлайн-консультациями перед тем, как сделать прививку от COVID-19, говорится в исследовании сервиса «СберЗдоровье».

В основном россиян волнуют возможные медицинские противопоказания для проведения вакцинации, влияние прививки на репродуктивные возможности и сроках вакцинации в период планирования беременности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также люди интересовались возможными побочными эффектами после прививки и спрашивали специалистов о том, можно ли делать прививку при употреблении различных лекарственных препаратов и биологически активных добавок, наличии хронических заболеваний, аллергических реакций и антител, передает «РИА Новости».

По данным на 12 июня, в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 428 861 человек, полный курс вакцинации прошли 302 658 жителя республики.

Татьяна Леухина