Украина начала переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган «Героям слава» на форме к Евро-2020

Украинская ассоциация футбола (УАФ) начала переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган «Героям слава» на форме сборной на чемпионате Европы-2020. Об этом сообщает Tribuna.com.

Представители УАФ намерены договориться с союзом относительно формы сборной Украины по футболу на Евро-2020. Основным доводом украинской стороны для сохранения слогана служит ранее полученное одобрение экипировки от УЕФА.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Напомним, форма сборной Украины, в которой национальная команда сыграет на Евро-2020, наделала много шума. На передней части экипировки украинцев будет нанесена карта с границами страны и Крыма. Также на форме присутствуют слоганы «Слава Украине» и «Героям слава».

Российский футбольный союз (РФС) направил письмо в УЕФА относительно формы сборной Украины. В России считают, что украинцы используют политические мотивы, что нарушает принципы регламента по экипировке.

УЕФА рассмотрел запрос российской стороны и обязал сборную Украины убрать надпись «Героям слава» с формы национальной команды на ЧЕ-2020. При этом карту с границами страны и слоган «Слава Украине» было разрешено оставить.