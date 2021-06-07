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Хуснуллин назвал Татарстан одним из лидеров по комплексному развитию территорий

19:11, 07.06.2021
Хуснуллин назвал Татарстан одним из лидеров по комплексному развитию территорий
Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал регионы-лидеры по комплексному развитию территорий. В список вошел и Татарстан.

По словам вице-премьера, среди лидеров числятся Тюмень, Нижний Новгород, Сахалин, Липецкая область, Тула, Казань, Московская область. Еще ряд регионов занимаются этим механизмом очень активно.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке города, рядом с казанским поселком Салмачи, появится микрорайон комплексной застройки. По количеству населения и размерам его можно сравнить с жилыми массивами Горки и Азино — комплекс занимает территорию в 321 га. Проект называется «Яблоневые сады», и для того чтобы их «посадить», предстоит утвердить проект детальной планировки, что сможет стать катализатором решения проблемы роста стоимости квадратного метра.

Ольга Плешкова
НедвижимостьОбществоВласть Татарстан
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