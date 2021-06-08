Первый офис «нового поколения» от #Суварстроит

Фото: Предоставлено пресс-службой #Суварстроит

Самый крупный отдел продаж #Суварстроит и седьмой по счету открылся 4 июня в жилом комплексе «Манхэттен» по адресу Оренбургский тракт, 8, 3 этаж. Пользовательский опыт, не имеющий аналогов в Казани, объединит лучшие практики онлайн- и офлайн-форматов работы с клиентом.

На площади в 300 квадратных метров разместились ресепшн, комфортная зона ожидания, интерактивная детская зона с развивающими играми для разных возрастов и интересов, кабинет для переговоров и большой клиентский зал с шикарным видом из панорамных окон. В просторном зале будет проводиться консультирование по всем объектам недвижимости и ипотечным программам, а также проходить подписание договоров.

Интерьер офиса выдержан в стиле современного минимализма и включает в себя несколько инновационных акцентов. Так, в зоне ресепшн посетителей встречает цветовое панно со световой инсталляцией в более 2 000 оттенков, создающее настроение на каждый день. А посередине клиентского зала стоит стильный круглый камин, создающий атмосферу домашнего уюта. Экскурсию по пространству повышенного клиентского сервиса провели лично генеральный директор #Суварстроит Руслан Нурмухаметов и коммерческий директор Эльвира Галяутдинова.

Торжественное открытие офиса совпало с решением правительства РФ о продлении госпрограммы льготной ипотеки на новых условиях. Гости офиса — представители банков и риелторского сообщества — восприняли это как двойной повод для праздника, так как ипотека была и остается основным драйвером для развития строительной отрасли.

В просторном зале будет проводиться консультирование по всем объектам недвижимости и ипотечным программам, а также проходить подписание договоров.

Эльвира Галяутдинова сообщила, что в ипотеку приобретается до 80% квартир данного застройщика. Причем именно благодаря ипотечным продуктам объем продаж в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырос на 40%.

По прогнозам Эльвиры Ринатовны, до конца года центральный офис посетят порядка 4 000 новых клиентов.Также здесь планируется проводить традиционные встречи с новоселами, мастер-классы, семинары и переговоры с бизнес-партнерами.

Партнерский материал