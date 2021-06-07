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В Казани почти на месяц ограничат движение по Оренбургскому тракту

15:21, 07.06.2021
В Казани почти на месяц ограничат движение по Оренбургскому тракту
Фото: kzn.ru

В столице Татарстана ограничат движение по Оренбургскому тракту, проспекту Универсиады, улице Тихомирнова и Щербаковскому переулку с 9 июня до 7 июля. Будет проводиться ремонт дорог. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

фото: kzn.ru

Движение будет ограничено:

  • по Оренбургскому тракту — на участке от дома №144б до улицы Танковой;
  • по проспекту Универсиады — на участке от улицы Танковой до улицы Вишневского;
  • по улице Тихомирова — на участке от улицы Вишневского до улицы Ульянова-Ленина;
  • по Щербаковскому переулку — на участке от улицы Ульянова-Ленина до улицы Бутлерова.

С 7 июня на путепроводе транспортной развязки на 20-м км автодороги Казань — Оренбург ограничили движение грузовиков с массой более 15 тонн. Об этом сообщило ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Алексей Нечаев
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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