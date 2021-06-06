Диетолог дала советы, в какое время лучше есть мороженое

Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева дала советы любителям мороженого. Она рассказала, когда лучше есть летнее лакомство и на что обращать внимание перед его покупкой.

Эксперт советует изучить состав мороженого и убедиться, что в нем нет растительных жиров и пальмового масла, желающим похудеть есть мороженое с заменителем сахара. А для тех, кто намерен набрать массу, есть протеиновое мороженое.

«В составе будут, скорее всего, заменитель сахара и молочный белок (протеин) — в нем будет больше белка, чем в обычном мороженом. Плюс оно будет полезно, так как белок необходим нашему организму», — цитирует специалиста RT.



Есть мороженое лучше до 15 часов — в это время у людей самый быстрый метаболизм.

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Ольга Плешкова