Лимит по льготной ипотеке теперь станет 3 млн рублей — это много или мало?

Программа льготной ипотеки в России продлена еще на год, до 1 июля 2022 года, заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин. Однако параметры ее скорректированы: повысится ставка (с 6,5% до 7%) и снизится максимальная сумма кредита. Теперь она составит 3 млн рублей и едина для всех регионов России. До настоящего времени эта сумма составляет 12 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн руб. — для остальных регионов

Льготная ипотека стала одной из ключевых антикризисных мер, ею воспользовались более полумиллиона семей. В строительную отрасль было дополнительно привлечено еще более 2 трлн рублей. Резко обрывать ее, сворачивать, конечно, нельзя. Надо учитывать ее важную роль, сказал сегодня Путин.

Президент также анонсировал еще одно изменение, касающееся льготной ипотеки в стране: кредит под 6% смогут получить и семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года (до сих пор действие льготной семейной ипотеки распространялось на семьи, в которых есть как минимум двое детей). Для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти лимит по этой программе составит 12 млн руб., для остальных регионов — 6 млн рублей.

Ипотечная госпрограмма была запущена как антикризисная мера весной 2020 года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В октябре 2020 года Минфин предложил продлить действие льготной ипотеки до конца 2021 года. Президент идею поддержал. Но в итоге программа была продлена на меньший срок — до 1 июля 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru

Льготная ипотека на 3 млн рублей — это:

Средний размер кредита по ипотеке в России — в марте 2021 года он был чуть ниже 3 млн рублей, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

— в марте 2021 года он был чуть ниже 3 млн рублей, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ). На 600 тыс. больше, чем средний размер ипотеки в Татарстане : он составляет 2,4 млн рублей.

: он составляет 2,4 млн рублей. В два раза меньше, чем средний размер ипотеки в Москве — там он составляет 6,2 млн рублей.

— там он составляет 6,2 млн рублей. В Москве на сумму льготной ипотеки можно будет приобрести разве что «гостинку» площадью до 15 кв. м — минимальная стоимость квадратного метра в столице превысила 200 тыс. рублей.

— минимальная стоимость квадратного метра в столице превысила 200 тыс. рублей. В Казани уже можно рассчитывать на 30 квадратных метров на вторичном рынке — здесь стоимость 1 кв. м составляет 101,6 тыс. рублей.

на вторичном рынке — здесь стоимость 1 кв. м составляет 101,6 тыс. рублей. А в Челябинске (по данным «Авито.Недвижимости», здесь среди всех городов-миллионников самое дешевое жилье) можно рассчитывать почти на 65 кв. м жилья — квадратный метр на «вторичке» стоит 46,4 тыс. рублей.

Александр Артемьев