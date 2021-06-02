СМИ: издание VTimes*, созданное выходцами из «Ведомостей», может закрыться

Фото: скриншот сайта VTimes

Медиапроект VTimes* может закрыться в ближайшие дни. Такое решение обсуждает руководство СМИ, пишет РБК, ссылаясь на источник.



То, что такой сценарий действительно обсуждается, подтвердил один из топ-менеджеров VTimes*.



Интернет-издание VTimes основали в июле 2020 года бывшие журналисты «Ведомостей», которые уволились из газеты после ее продажи Ивану Еремину, владельцу холдинга «ФедералПресс». Советником медиапроекта стал основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр. Домен VTimes.io был создан на некоммерческую организацию Stichting 2 Oktober. Компания, зарегистрированная в Нидерландах, называла своей миссией поддержку независимой журналистики в России.



14 мая Минюст РФ внес VTimes* в реестр СМИ-иноагентов.

*СМИ, признанное в России иноагентом