Анчелотти стал новым главным тренером мадридского «Реала»
Главным тренером «Реала» назначен итальянский специалист Карло Анчелотти, сообщает пресс-служба мадридского клуба.
Тренер подписал с командой трехлетний контракт. По некоторым данным, зарплата специалиста составит около 6 млн евро.
На этом посту Анчелотти сменил Зинедина Зидана, ушедшего в отставку со своей должности.
61-летний итальянский тренер уже работал в «Реале» с 2013 по 2015 годы. Вместе с мадридским клубом Анчелотти выиграл четыре трофея, в том числе Лигу чемпионов в 2014 году.
Последним местом работы тренера стал английский «Эвертон». Под руководством Анчелотти клуб занял 10-е место в АПЛ и не смог попасть в еврокубки по итогам сезона.СпортФутбол
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