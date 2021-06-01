Анчелотти стал новым главным тренером мадридского «Реала»

Главным тренером «Реала» назначен итальянский специалист Карло Анчелотти, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Тренер подписал с командой трехлетний контракт. По некоторым данным, зарплата специалиста составит около 6 млн евро.

На этом посту Анчелотти сменил Зинедина Зидана, ушедшего в отставку со своей должности.

61-летний итальянский тренер уже работал в «Реале» с 2013 по 2015 годы. Вместе с мадридским клубом Анчелотти выиграл четыре трофея, в том числе Лигу чемпионов в 2014 году.

Последним местом работы тренера стал английский «Эвертон». Под руководством Анчелотти клуб занял 10-е место в АПЛ и не смог попасть в еврокубки по итогам сезона.