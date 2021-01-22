Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заразился коронавирусом

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заразился коронавирусом. Информация появилась на официальном сайте испанского клуба.

Рулевой мадридцев сдал положительный тест на COVID-19 и ушел на карантин.

Зидан пропустит ближайший матч своей команды в чемпионате Испании. 23 января мадридцам предстоит сыграть против «Алавеса».

Отметим, что днем ранее Зидан присутствовал на игре «Реала» в Кубке страны. «Сливочные» уступили клубу «Алькояно» из 3-го дивизиона и выбыли из розыгрыша турнира.

Ранее сообщалось о госпитализации российского бойца Федора Емельяненко.