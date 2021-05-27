СМИ: «У агента Кварацхелии возник конфликт с «Рубином», игрок покинет клуб»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия почти наверняка покинет клуб в нынешнее трансферное окно.

По данным портала «Чемпионат», у агента футболиста возник конфликт с руководством казанской команды после матча 30-го тура против «Ротора». Представитель Хвичи Мамука Джугели выступает агентом еще нескольких игроков волгоградского клуба, который по итогам игры с «Рубином» вылетел в ФНЛ.

Теперь сторона футболиста высказывает намерение покинуть «Рубин» в ближайшее время. При этом остается неизвестной судьба другого представителя Джугели — полузащитника Зурико Давиташвили, который вернулся в клуб после аренды в «Роторе».

Агент Мамука Джугели. Фото: twitter.com

Ранее отец Кварацхелии уже заявлял, что его сын точно не останется в России в это межсезонье. На футболиста претендуют несколько клубов из Европы, хотя руководство «Рубина» сообщало о намерении сохранить грузинского хавбека в казанской команде на следующий сезон.

Отметим, что сегодня казанцы объявили о переходе игрока сборной Черногории Сеада Хакшабановича, который выступает на одной с Кварацхелией позиции крайнего атакующего полузащитника.