Офисы от 10 кв. м, парковка и панорамные окна: в Приволжском районе Казани открылся новый бизнес-центр

В одном из самых экологичных и быстроразвивающихся районов Казани открылся бизнес-центр «Заря», который отвечает всем основным требованиям арендаторов. Среди них — наличие парковки и невысокие коммунальные платежи.

О бизнес-центре «Заря» в цифрах:

от 10 кв. м — размеры офисов;

от 500 рублей — аренда офиса за 1 кв. м (в арендную плату включены коммунальные услуги, ежедневная уборка и охрана);

2 000 машино-мест на парковке;



10 минут в пути от БЦ «Заря» до центра Казани.

«Новый бизнес-центр «Заря» — один из немногих деловых комплексов, которые могут предложить своим партнерам парковку на 2 000 машино-мест, качественный ремонт помещений, транспортную доступность, а также офис в экологически чистом районе города», — комментирует специалист по аренде Оксана Устинова.

Панорамные окна и естественный свет для продуктивности

Еще один большой плюс нового пространства — панорамные окна с видом на невероятные рассветы и закаты. Проектировщики делового центра сделали выбор в их пользу, поскольку дневной свет и красивый вид из окна напрямую влияют на продуктивность в офисе. Это подтверждает опрос Indoor Generation, 63% респондентов которого отметили взаимосвязь дневного света и повышения производительности труда. Доктор Стивен Локли (Steven Lockley), невролог и доцент Гарвардской медицинской школы, объясняет его влияние на человеческий мозг так:

«Свет — это острый стимулятор, который непосредственно воздействует на мозг. Подвергаясь воздействию более яркого и сияющего света в дневное время, организм получает лучший стимулятор. В результате человек становится более внимательным и будет демонстрировать лучшую когнитивную функцию, становясь потенциально более продуктивным на работе».

Качественная отделка и стильный дизайн

Во всех офисах БЦ «Заря» используются пожаробезопасные подвесные потолки «Армстронг», которые:

просты в уходе и обслуживании;

легко локально ремонтировать в случае повреждения;

можно сочетать с любыми осветительными приборами (у нас в офисах — встроенные светодиоды);

дарят дополнительную тепловую и звуковую изоляцию.

На полу постелен керамогранит, потому что он:

имеет более долгий срок службы по сравнению с другими материалами;

выдерживает нагрузку весом до нескольких сотен кг/см;

обладает высокой влаго- и морозостойкостью;

препятствует появлению пятен на поверхности материала;

не нуждается в повышенном уходе.

Таким образом, резидент бизнес-центра «Заря» получит:

современное рабочее пространство в чистовой отделке;

гарантированное машино-место;

видеонаблюдение и круглосуточную охрану территории;

уютный коворкинг с умной рабочей зоной;

режим работы бизнес-центра: с 08.00 до 22.00;

пропускной контроль;

ежедневную уборку помещений;

коммунальное обслуживание all Inclusive;

мягкие диванчики для гостей;

переговорную.

Бизнес-центр «Заря», г. Казань, Оренбургский тракт, 160.



По вопросам аренды обращайтесь по телефону +7 (987) 215-17-75 или уточняйте на официальном сайте.

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