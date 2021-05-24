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Левандовски впервые в карьере выиграл «Золотую бутсу», забив 41 гол в Бундеслиге

09:09, 24.05.2021
Левандовски впервые в карьере выиграл «Золотую бутсу», забив 41 гол в Бундеслиге
Фото: facebook.com/fcbayern.en

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром сезона-2020/21 в Европе и впервые в карьере выиграл «Золотую бутсу».

В активе польского форварда 41 гол в чемпионате Германии. Ему покорился рекорд Герда Мюллера, продержавшегося 49 лет. В сезоне-1971/72 легендарный немецкий нападающий забил 41 мяч в чемпионате страны.

В споре за «Золотую бутсу» Левандовски опередил Лионеля Месси из «Барсеоны» (30 мячей) и Криштиану Роналду из «Ювентуса» (29 голов).

Ранее все трое были номинированы на звание лучшего футболиста 2020 года. Награду в итоге выиграл также Роберт Левандовски.

СпортФутбол
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