«Рубин» близок к приобретению хавбека сборной Черногории

Полузащитник «Норчепинга» Сеад Хакшабанович может перейти в казанский «Рубин», сообщает шведское издание Expressen.

На игрока также претендуют итальянский «Наполи» и «Аталанта». Несмотря на это, по данным источника, «Рубин» ближе всех к трансферу Хакшабановича. Казанцы уже сделали предложение по переходу игрока и готовы пойти на выдвинутые финансовые условия со стороны «Норчепинга».

Весной в Швеции сообщали об интересе к Хакшабановичу российских клубов «Краснодар» и «Ростов». Однако потенциальных покупателей не устроила цена за игрока, которая к тому времени составляла 6 млн евро. Контракт футболиста с «Норчепингом» действует до конца июня 2024 года.

По данным «Спорт-Экспресса», переход шведского хавбека в «Рубин» станет заменой в случае продажи Хвичи Кварацхелии. Ранее отец грузинского игрока сообщил о желании своего сына уехать из России в ближайшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Хакшабанович провел 11 матчей, в которых отметился 5 забитыми голами и 5 ассистами.