В надпись на здании Госдумы вернули слетевшую букву

ТАСС сообщает, что буква «А», которая в субботу сорвалась с фасада здания Государственной думы в Москве, снова на месте. Букву «А» из окончания в слове «Государственная» вчера сдуло сильным ветром. Специалистов вызвали сразу же. Сейчас надпись «Государственная дума» на фасаде снова в целости и в полной комплектности.

Эксплуатацией зданий Федерального собрания занимается Управление делами президента Российской Федерации, их специалисты и работали на месте.

Впрочем, вчера в Москве пострадала не только Дума: ураганный ветер повалил полтора десятка деревьев в разных районах столицы, а они в свою очередь нанесли ущерб пяти автомобилям и стали помехой на двух трамвайных маршрутах.

А пока Москва находилась под натиском урагана, в Казани не устоял температурный рекорд 1898 года: в субботу в столице Татарстана было жарко, до +32,4 градуса.





