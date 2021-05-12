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Сборная России по хоккею обыграла Швецию в матче Евротура

19:45, 12.05.2021
Сборная России по хоккею обыграла Швецию в матче Евротура
Фото: fhr.ru

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции (6:4) в матче Евротура в рамках Чешских хоккейных игр.

За россиян дублями отметились Антон Бурдасов и Владислав Каменев, еще по шайбе забросили экс-игроки «Ак Барса» Игорь Ожиганов и Эмиль Галимов. В составе шведской команды голы в свой актив записали Оскар Линдберг, Йеспер Фреден, Филип Холландер и Джонатан Пудас.

Ворота шведской сборной с первых минут защищал Адам Рейдеборн, за российскую команду выступили форварды «Ак Барса» Илья Сафонов и Дмитрий Воронков.

Завтра команда Валерия Брагина сыграет в рамках турнира против Финляндии.

Напомним, за один этап до завершения сборная России досрочно выиграла Евротур в текущем сезоне.

СпортХоккей
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