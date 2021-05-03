СМИ: подлодку «Казань» передадут флоту до Дня Победы

Головную атомную подводную лодку (АПЛ) проекта 885М шифр «Ясень-М» «Казань» передадут ВМФ России ориентировочно 7 мая, в преддверии празднования Дня Победы. В этот день состоится церемония подписания приемо-передаточного акта «Казани» и подъема на ней Андреевского флага.

О дате передачи подлодки сегодня сообщил ТАСС со ссылкой на источники, официально эту информацию не комментировали. Издание отмечает: сроки передачи неоднократно переносили, причем ранее ТАСС называл более позднюю дату — 25 июля, ко Дню Военно-морского флота (ВМФ).

В начале февраля генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявлял: подлодка «Казань» находилась на этапе финишной отделки и ревизии механизмов, вопросов, которые бы требовали еще каких-то длительных испытаний, не возникало.



Головную АПЛ проекта 885М «Ясень-М» «Казань» спустили на воду 31 марта 2017 года. 25 сентября 2018 года подлодка вышла на заводские ходовые испытания. Основное ударное вооружение субмарин проекта 885/885М — крылатые ракеты «Оникс», «Калибр», а в перспективе — гиперзвуковые «Цирконы».