ВЦИОМ: ЦСКА — самый популярный хоккейный клуб России, «Ак Барс» — в топ-5

ВЦИОМ обнародовал результаты опроса населения о самом популярном хоккейном клубе России.

Первое место в опросе занял московский ЦСКА, в нынешнем сезоне уступивший в финале Кубка Гагарина. За столичных армейцев отдали свой голос 15% опрошенных.

Второе занял «Спартак», вылетевший из Кубка Гагарина в первом раунде плей-офф. Третье место с 3% голосовавших поделили между собой казанский «Ак Барс», «Авангард» и питерский СКА.

Фото: vk.com/hcakbars

ВЦИОМ уточняет, что в опросе методом телефонного интервью всего участвовало 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Считается, что для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, ранее «Авангард» обыграл ЦСКА в финале плей-офф и стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2020/21.