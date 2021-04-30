Романцев пожелал Слуцкому удачи на посту тренера «Рубина»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России по футболу Олег Романцев поделился мнением о выступлении казанского «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого.

«Что касается интересного клуба, то мне таковым в этом сезоне представляется «Рубин», с которым интересно и по-настоящему творчески работает Леонид Слуцкий. Сегодня он создал команду, которая играет в современный, зрелищный футбол, в которой делают погоду Дюпин, Самошников, Макаров, Деспотович. А Кварацхелию можно и вовсе назвать одним из открытий сезона. Ну и а домашнюю осечку с «Краснодаром» можно отнести к издержкам становления команды. Потому искренне желаю Леониду Викторовичу удачи», — сказал Романцев.

Фото: spartak.com

После 27 сыгранных туров «Рубин» делит с «Сочи», «Динамо» и ЦСКА четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. Если казанский клуб сохранит занимаемую позицию до конца сезона, то получит право выступить в еврокубках.

В следующем туре «Рубину» предстоит сыграть дома с московским «Динамо». Кроме этого, казанцам осталось провести игры против тульского «Арсенала» и волгоградского «Ротора».

Напомним, ранее президент РФС Александр Дюков подверг критике Слуцкого за его резкие высказывания в адрес судейства в РПЛ.