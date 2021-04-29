#Суварстроит первым в Татарстане запускает ипотечную программу под 2,55%

Фото: пресс-служба #Суварстроит

#Суварстроит и «Альфа-банк» первыми в Татарстане приступили к выдаче кредитов в рамках реализации программы ипотечного кредитования с льготной процентной ставкой 2,55% годовых. Эта программа распространится на покупку квартиры в жилом комплексе «Сказочный лес» при первоначальном взносе от 15%, рассказала коммерческий директор #Суварстроит Эльвира Галяутдинова.



Этот ЖК входит в комплексно развиваемый #Суварстроит микрорайон «Волжские просторы». В нем есть не только квартиры с красивым видом, но и детские сады и школы. Дома строятся по авторским проектам, отличительными чертами комплекса также являются безбарьерная среда и стеклянные подъезды. «Это комплекс для широкой аудитории, которой доступны не только ипотечные инструменты, но и такие сервисы, как trade-in, онлайн-сделки, арендный сервис и наша «Служба заботы» — 24/7 остающаяся на связи с жителями», — отмечает Эльвира Галяутдинова.

По словам Галяутдиновой, в 2020 году большинство ипотечных сделок пришлось на ипотеки с господдержкой, а общая доля таких сделок составила 70%. В 2021 году #Суварстроит вывела на рынок новые ипотечные продукты в партнерстве с банками, ставка по ним даже ниже льготной.

Приобрести жилье по сниженным ставкам можно будет в строящихся домах 1.6, 1.7 ЖК «Спортивная» и доме 6.2 ЖК «Палитра». Ставка в 2,55% будет действовать при предоставлении полного пакета документов, 3,45% — при оформлении ипотеки по двум документам.

#Суварстроит является лидером по количеству проектов в Татарстане, а главная их особенность — покрытие всех сегментов жилья. Сегодня компания реализует девять жилищных проектов как в историческом центре города, так и в крупных жилых микрорайонах.

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