«Ак Барс» поздравил «Авангард» с победой в Кубке Гагарина кадром из «Великого Гэтсби»

Фото: скрин Instagram

Казанский «Ак Барс» в своих социальных сетях разместил очередной видеомем, адресованный недавнему сопернику по финалу Кубка Гагарина омскому «Авангарду».

На страницах «барсов» появился эпизод из кинокартины «Великий Гэтсби» 2013 года по роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

На видео главный герой картины Гэтсби (в исполнении Леонардо Ди Каприо) на очередном званом рауте поднимает бокал в адрес героя Ника Каррауэйя (Тоби Магуайэра), однако вместо него контент-менеджеры «Ак Барса» разместили уменьшенное изображение Кубка Гагарина.

«Добро пожаловать в клуб чемпионов», — говорится в подписи к видео.

Напомним, в течение регулярного сезона и финальной серии Восточной конференции казанский и омский клубы часто подшучивали друг над другом в социальных сетях, публикуя юмористические ролики. В некоторых из них также фигурировал актер Тоби Магуайэр.

«Авангард» стал седьмым клубом в истории Континентальной хоккейной лиги, завоевавшим Кубок Гагарина. Подробнее об итогах шестого решающего поединка можно почитать в нашем материале.