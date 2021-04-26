В Нижнекамске назначен новый замруководителя исполкома

Заместителем руководителя исполкома Нижнекамска назначен Рамиль Тухватуллин, сообщили в пресс-службе города.

Он будет курировать вопросы строительства. Тухватуллин окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет в 2013 году. Его последнее место работы — ГУП «Татинвестгражданпроект», там он был главным инженером.

С 2016 года должность замруководителя исполкома НМР занимал Радик Хазиев. Он переехал в Казань.

В начале месяца в Нижнекамске назначили руководителя Департамента строительства, ЖКХ и благоустройства Нижнекамска. Им стал экс-глава МБУ «Дирекция единого заказчика» Максим Санков.

Алексей Нечаев