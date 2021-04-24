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Пользователи назвали главный недостаток нового аксессуара Apple AirTag

19:34, 24.04.2021
Пользователи назвали главный недостаток нового аксессуара Apple AirTag
Фото: apple.com

Пользователи назвали недостатки нового аксессуара Apple AirTag, с помощью которого можно искать потерянные в помещении вещи. Отзывы о главном недостатке маячка появились практически сразу же после презентации гаджета.

Обозреватели сразу обратили внимание, что гаджет легко поцарапать даже при осторожном обращении: блестящая поверхность из нержавеющей стали теряет вид уже после нескольких часов использования. То же происходит с пластиковой поверхностью AirTag.

Будущим покупателям порекомендовали приобретать к гаджету защитные чехлы, сообщает Gizchina.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что поисковая метка AirTag обойдется в России в 2 990 рублей, набор из четырех устройств — 9 990 рублей. «Реальное время» также рассказывало, какие новинки представила Apple.

Маргарита Головатенко
ТехнологииОбщество
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