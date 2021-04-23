Капитан УНИКСа Джамар Смит признан MVP Еврокубка-2020/21

Самым ценным игроком Кубка Европы по баскетболу в сезоне-2020/21 признан капитан УНИКСа Джамар Смит. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Выступающий на позиции атакующего защитника Смит помог своей команде дойти до финала Кубка Европы, набирая в среднем 17,1 очка и 3,6 передачи за игру. По ходу турнира он установил новый рекорд Еврокубка по количеству реализованных трехочковых бросков.

MVP сезона-2020/21 был определен голосованием болельщиков и экспертов турнира.

В текущем сезоне Смит лидирует по количеству набранных очков в Кубке Европы, а также занимает второе место по числу реализованных трехочковых бросков (58) с реализацией в 47,9%.

Напомним, в полуфинале в серии до двух побед УНИКС обыграл в трех матчах итальянский «Виртус» (2:1). В финале казанцам предстоит сыграть с «Монако». Первые две встречи пройдут 27 и 30 апреля, если потребуется, то третья игра серии состоится 2 мая.