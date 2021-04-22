Бекмамбетов рассказал, что о подвиге Михаила Девятаева узнал благодаря жене Наталии

Фото: Максим Платонов (архив)

Режиссер фильма «Девятаев» Тимур Бекмамбетов рассказал, что узнал о подвиге летчика и героя Михаила Девятаева благодаря своей жене — Наталии Фишман-Бекмамбетовой:

— Она работает помощником президента Татарстана, занимается культурными проектами в этом замечательном регионе. А в Казани есть памятник Девятаеву, есть улица Девятаева, которая ведет в порт, где он работал после войны. И однажды мы с ней пошли к косметологу, она оказалась внучкой Девятаева! Мы познакомились и разговорились, совершенно замечательная девушка, которая рассказала мне о дедушке. И вот так получилось, что у нас появился первоисточник, — рассказал он «Комсомольской правде».

Кинокартина выйдет в прокат 29 апреля. «Реальное время» побывало на съемках фильма в Кронштадте. Подробнее — в материале интернет-газеты.