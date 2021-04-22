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Бекмамбетов рассказал, что о подвиге Михаила Девятаева узнал благодаря жене Наталии

14:15, 22.04.2021 3
Бекмамбетов рассказал, что о подвиге Михаила Девятаева узнал благодаря жене Наталии
Фото: Максим Платонов (архив)

Режиссер фильма «Девятаев» Тимур Бекмамбетов рассказал, что узнал о подвиге летчика и героя Михаила Девятаева благодаря своей жене — Наталии Фишман-Бекмамбетовой:

— Она работает помощником президента Татарстана, занимается культурными проектами в этом замечательном регионе. А в Казани есть памятник Девятаеву, есть улица Девятаева, которая ведет в порт, где он работал после войны. И однажды мы с ней пошли к косметологу, она оказалась внучкой Девятаева! Мы познакомились и разговорились, совершенно замечательная девушка, которая рассказала мне о дедушке. И вот так получилось, что у нас появился первоисточник, — рассказал он «Комсомольской правде».

Кинокартина выйдет в прокат 29 апреля. «Реальное время» побывало на съемках фильма в Кронштадте. Подробнее — в материале интернет-газеты.

ОбществоИсторияКультура Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    Не пропиаривать Наталию - зря выпускать новости.
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    Анонимно 22 апр
    не пропиаривать... Глупости не говорите. Наталье огромное спасибо за красоту в городах Республики Татарстан.
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    Анонимно 22 апр
    красота -это хорошо! С красотой согласен, стало лучше! Пусть продолжают .
    Но...... вопрос за какие деньги это всё делается? за наши с Вами. То же согласен.
    Но...... уверен что можно было сделать всё гораздо дешевле. А Потому что нет конкуренции у нас НИ В Одной сфере деятельности. Соответственно нет и прозрачности
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