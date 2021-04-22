В Татарстане впервые за последние 5 лет произошло снижение уровня энергоемкости производства

Впервые за последние 5 лет произошло снижение уровня энергоемкости производства в Татарстане, сообщил сегодня на пленарном заседании ТЭФ-2021 вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

По его словам, объем потребления электроэнергии по итогам 2020 года снизился на 5%, а выработка упала на 18% с учетом объектов распределенной генерации. Потребление составило 29 млрд кВт/ч, а производство — 24 млрд кВт/ч.

— Понятно, что свое влияние оказала пандемия [коронавируса], — пояснил глава Минпромторга РТ.

В марте в Татарстане потребление электроэнергии по сравнению аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 5% и составило 2,821 млрд кВт в энергосистеме республики. При этом с начала 2021 года этот показатель снизился на 2,5% — до 8,2 млрд кВт.