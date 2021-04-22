Россияне предпочитают планшеты и ноутбуки трех брендов
Планшеты и ноутбуки всего от трех брендов предпочитают россияне. Статистику по 2020-му и началу 2021 года подготовили аналитики маркетплейса «Яндекс.Маркета», сообщает РИА Новости.
В топ-5 гаджетов вошли:
- iPad 2020,
- iPad Air 2020,
- Samsung Galaxy Tab A,
- Samsung Galaxy Tab A7,
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite.
Средний чек на планшеты почти за год вырос на 25% — до 26 тыс. рублей.
В топ-5 ноутбуков вошли:
- MacBook Air 13 Late 2020,
- MacBook Pro 13 Late 2020,
- MacBook Air 13 Mid 2017,
- Lenovo Ideapad L340-15API,
- Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05.
Средняя стоимость устройств составила 74 600 рублей.
Ранее компания Apple презентовала пятое поколение планшетов iPad Pro. Новинку представили на весенней онлайн-презентации.
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