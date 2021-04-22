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Россияне предпочитают планшеты и ноутбуки трех брендов

01:28, 22.04.2021
Россияне предпочитают планшеты и ноутбуки трех брендов
Фото: pixabay.com

Планшеты и ноутбуки всего от трех брендов предпочитают россияне. Статистику по 2020-му и началу 2021 года подготовили аналитики маркетплейса «Яндекс.Маркета», сообщает РИА Новости.

В топ-5 гаджетов вошли:

  • iPad 2020,
  • iPad Air 2020,
  • Samsung Galaxy Tab A,
  • Samsung Galaxy Tab A7,
  • Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Средний чек на планшеты почти за год вырос на 25% — до 26 тыс. рублей.

В топ-5 ноутбуков вошли:

  • MacBook Air 13 Late 2020,
  • MacBook Pro 13 Late 2020,
  • MacBook Air 13 Mid 2017,
  • Lenovo Ideapad L340-15API,
  • Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05.

Средняя стоимость устройств составила 74 600 рублей.

Ранее компания Apple презентовала пятое поколение планшетов iPad Pro. Новинку представили на весенней онлайн-презентации.

Алексей Нечаев
ТехнологииОбщество
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