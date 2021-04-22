Россияне предпочитают планшеты и ноутбуки трех брендов

Планшеты и ноутбуки всего от трех брендов предпочитают россияне. Статистику по 2020-му и началу 2021 года подготовили аналитики маркетплейса «Яндекс.Маркета», сообщает РИА Новости.

В топ-5 гаджетов вошли:

iPad 2020,

iPad Air 2020,

Samsung Galaxy Tab A,

Samsung Galaxy Tab A7,

Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Средний чек на планшеты почти за год вырос на 25% — до 26 тыс. рублей.

В топ-5 ноутбуков вошли:

MacBook Air 13 Late 2020,

MacBook Pro 13 Late 2020,

MacBook Air 13 Mid 2017,

Lenovo Ideapad L340-15API,

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05.

Средняя стоимость устройств составила 74 600 рублей.

Ранее компания Apple презентовала пятое поколение планшетов iPad Pro. Новинку представили на весенней онлайн-презентации.



Алексей Нечаев