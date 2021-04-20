В Казани неизвестный обстрелял автобус с пассажирами

Фото: АТП РТ

В Казани на улице Глушко неизвестный обстрелял автобус с пассажирами. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом «Реальному времени» сообщили в Ассоциации автотранспортных предприятий РТ (АТП РТ).

На месте работает полиция. Они проведут все необходимые мероприятия, после чего автобус направят в гараж. Разбитое стекло заменят, после чего автобус вновь отправится на маршрут.

Фото: АТП РТ

«Как показывает практика, осмотрев место происшествия, сотрудники полиции по факту открывают дело о расследовании совершенных «хулиганских действий», — заметили в ассоциации.

Похожий инцидент произошел весной прошлого года. 9 марта 21-летний парень обстрелял автобус 46-го маршрута из пневматического оружия. В тот момент в автобусе находились семь человек, никто из них не пострадал. Однако на стеклах образовались трещины. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Молодой человек рассказывал, что это произошло случайно, без злого умысла.

Татьяна Леухина