«Уфа» разгромила на выезде «Спартак» и ушла из зоны прямого вылета из РПЛ

«Уфа» в гостях крупно обыграла московский «Спартак» (3:0) в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Первый тайм встречи прошел в равной борьбе, но незадолго до перерыва Владислав Камилов реализовал передачу Филипа Мрзляка. Во втором тайме он же оформил дубль, а Мрзляк добавил к своей голевой передаче забитый мяч.

Благодаря этой победе «Уфа» ушла с 15-го места, покинув зону прямого вылета из РПЛ. «Спартак» остался на третьей строчке, не набрав ни одного очка.

Напомним, в предыдущем туре уфимцы также крупно обыграли грозненский «Ахмат» в дебютном матче главного тренера Алексея Стукалова.