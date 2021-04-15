Нижегородские покупатели бывшей штаб-квартиры НАСКО пытаются «наварить» 50 миллионов

Фото: Инна Серова

Заработать 50 миллионов

Как выяснило «Реальное время», бывшую штаб-квартиру обанкротившегося татарстанского страховщика НАСКО вновь готовят к продаже. Новые собственники, которые приобрели здание с торгов по банкротству, собираются выручить за него 126 млн рублей.

Речь идет об объекте по адресу Маршала Чуйкова, 2, корпус Б. Это шестиэтажное здание площадью 2211 кв. м с земельным участком 1 892 «квадратов». В целом же у здания по этому адресу несколько корпусов с разными собственниками — в соседнем, например, располагается офис Сбербанка, который намерены преобразовать в крупный кол-центр, а еще в одном — межрайонная ИФНС №5.

Торги по этому зданию прошли в самом конце 2020 года на площадке «Российского аукционного дома». Здание приобрела компания ООО «Стройсервис» из Нижнего Новгорода. Сумма сделки составила 75,8 млн рублей, было включено почти 4 тыс. единиц имущества. Компании удалось купить здание примерно на четверть дешевле изначальной цены — в июне 2020 года здание выставлялось на торги за 103,9 млн рублей, такую стоимость определила независимая оценка.

Самым крупным заказчиком за последние годы было МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Чебоксар, для которого «Стройсервис» ремонтировал мост через реку Сугутку. Фото gkhb.cap.ru

Кто владеет зданием

«Стройсервис» — строительная компания, значительная часть деятельности которой связана с госзаказами в Чувашии. Ее самым крупным заказчиком за последние годы было МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Чебоксар, для которого «Стройсервис» ремонтировал мост через реку Сугутку в 2019 году за 189 млн рублей.

В 2020 году компания получила госзаказы еще на 46 млн рублей, все — от Минтранса Чувашии. Выручка компании за 2020 год составила 149,1 млн рублей, чистая прибыль — 79,1 млн рублей, в сравнении с 2019 годом выручка возросла почти в полтора раза, чистая прибыль — в 10 раз. Выходит, что на покупку здания в Казани нижегородские строители пустили почти всю годовую прибыль.

Владельцем компании является бизнесмен Александр Скрипилин. Ему также принадлежит менее крупная компания «Йолдызстрой» в Нижнем Новгороде и ООО «Элегант» (основной вид деятельности — производство одежды). В прошлом ему также принадлежало ООО «Градиент», зарегистрированное в Казани, сейчас эта компания ликвидирована.

Незадолго до торгов, в октябре 2020-го, все корпуса здания остались без тепла. Фото: Инна Серова

Скрипилин в разговоре с «Реальным временем» подтвердил продажу здания и добавил, что сейчас в нем идет капитальный ремонт — с этим и связано повышение стоимости объекта. Здание изначально покупалось под перепродажу, добавил он.

Напомним, что незадолго до торгов, в октябре 2020-го, все корпуса здания остались без тепла. Сети на вводе в здание пришли в аварийное состояние, при этом находились они как раз на балансе СК «НАСКО», имущество которой тогда еще было в управлении Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Скрипилин сообщил, что эти проблемы были устранены, а на ремонт здания в итоге скинулись все арендаторы пропорционально занимаемой площади.

Александр Артемьев