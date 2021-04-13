«Я до 4 утра был в Центробанке»: Роберт Мусин в суде вспомнил ночь перед задержанием

Фото: "Реальное время"

Сегодня на допросе в Вахитовском райсуде Казани экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин впервые рассказал о том, что еще в ночь перед задержанием в 2017-м вел переговоры о спасительной санации.



«Я старался до последнего. Еще ночью 2 марта был в Центральном банке с руководителем департамента по надзору. Мы проводили расчеты», — передает слова обвиняемого журналист «Реального времени».

По словам Мусина, в ЦБ он вместе с инвесторами находился до 4 часов утра. «В это время председатель Центрального банка была на рабочем месте, не уходила, мы с ней были на связи, смотрели расчеты», — продолжил рассказ банкир. И напомнил — 3 марта 2017 года по прилете в Казань он был задержан.



На прошлом заседании обвиняемый в злоупотреблениях полномочиями с ущербом 53 млрд рублей изложил свою позицию по трем из шести эпизодов уголовного дела. Сегодня он остановился еще на трех и настаивал — ущерб банку, повлекший банкротство, его действия не причинили.