В Казани образовались 7-балльные пробки
В Казани в понедельник вечером образовались 7-балльные пробки. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.29.
Пробки наблюдаются на Сибирском тракте, на улицах Космонавтов, Аграрной, Патриса Лумумбы, Аделя Кутуя, Николая Ершова, Технической, Пушкина, Лево-Булачной, Ломжинской. Серьезный затор из-за ДТП образовался на Гвардейской улице.
Также движение затруднено на улицах Тэцевской, Петра Витера, Ударной.АвтоПроисшествияБизнесТранспортОбщество Татарстан
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