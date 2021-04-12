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В Казани образовались 7-балльные пробки

17:30, 12.04.2021 2
В Казани образовались 7-балльные пробки
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в понедельник вечером образовались 7-балльные пробки. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.29.

Пробки наблюдаются на Сибирском тракте, на улицах Космонавтов, Аграрной, Патриса Лумумбы, Аделя Кутуя, Николая Ершова, Технической, Пушкина, Лево-Булачной, Ломжинской. Серьезный затор из-за ДТП образовался на Гвардейской улице.

Также движение затруднено на улицах Тэцевской, Петра Витера, Ударной.

АвтоПроисшествияБизнесТранспортОбщество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    та вроде нормально, но вечером, как и утром, всегда много машин на дорогах
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  • Анонимно 12 апр
    ДТП и город встает.спасибо водятлам.
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