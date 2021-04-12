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Эксперт рассказал, как выгодно погасить ипотеку

04:09, 12.04.2021 3
Эксперт рассказал, как выгодно погасить ипотеку
Фото: Максим Платонов

Нужно выплачивать часть денег досрочно, чтобы гасить ипотеку быстро и без больших переплат — выгоднее снижать ипотечный платеж, а не срок кредита. Об этом рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Специалист отметила, что сначала лучше снизить размер платежа до оптимальных размеров, благодаря этому уменьшится риск невыплат из-за всевозможных жизненных обстоятельств.

«Но при этом продолжать платить как минимум уже привычную сумму ежемесячного платежа, направляя образовавшуюся в результате его сокращения дельту на дальнейшее досрочное гашение кредита», — объяснила Решетникова.

В России увеличился средний размер ипотеки, в феврале он достиг 3,1 млн рублей. По сравнению с февралем прошлого года средний чек ипотеки вырос на 12%. По сравнению с январем 2021-го рост составил 2,8%.

Алексей Нечаев
НедвижимостьОбщество
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    Не верится , что она говорит правду. Какая ей выгода?
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  • Анонимно 12 апр
    Ложь! Выгоднее всего досрочно погашать с уменьшением срока, а не суммы. Сам лично проверял
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    Анонимно 12 апр
    Полный обман. Выгоднее гасить с уменьшением срока, а не суммы. Проверено лично
    Если конечно ты сразу выплачиваешь 50% от суммы кредита, то тогда выгодно сумму снизить
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