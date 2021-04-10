В России резко вырос спрос на страхование от киберпреступлений

В 2020 году в пять раз вырос спрос на страхование от киберпреступлений, компании купили около 1 тыс. полисов, сообщили «Известия».

Из-за перехода работников на удаленный формат работы в прошлом году вырос спрос на страхование от киберпреступлений.

Президент Всероссийского союза страховщиков Светлана Гусар отметила, что всего менее 10 организаций предоставляют подобные услуги. Чаще всего такая страховка интересна компаниям из IT-индустрии и кредитным организациям.

«В среднем минимальная цена полиса составляет от 5 тыс. до 600 тыс. рублей в месяц, а сумма покрытия находится в диапазоне от 1 млн до 150 млн рублей в зависимости от условий», — рассказала профессор кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Ахвледиани.

Отмечается, что рост мошенничества в Сети растет и поэтому подобные услуги могут стать популярнее.

Ранее сообщалось, что мошенники постепенно меняют тактику и крадут деньги не с банковских карт, а с депозитных вкладов. Они звонят под видом сотрудников банка и предлагают оформить вклад под более высокий процент. Заинтересовавшимся они присылают ссылку якобы на страницу онлайн-банка, где нужно ввести настоящие логин и пароль. В итоге мошенники получают доступ к банку.

Алексей Нечаев