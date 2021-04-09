Состав «Ак Барса» остался без изменений на четвертый матч с «Авангардом» в плей-офф

Тренерский штаб «Ак Барса» во главе с Дмитрием Квартальновым не внес никаких изменений в состав команды на четвертый матч серии с «Авангардом» в рамках финала Восточной конференции.

Как и в третьей игре между командами, ворота казанцев с первых минут будет защищать Тимур Билялов. Капитаном «Ак Барса» вновь станет Данис Зарипов, для которого предыдущий матч стал дебютным в текущем плей-офф.

Фото: vk.com/hcakbars

Боб Хартли также оставил состав «Авангарда» неизменным по сравнению с третьей игрой серии.

Фото: hawk.ru

Напомним, матч начнется в 19.00 по мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».