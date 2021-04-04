На Сахалине берег океана оказался усыпан тихоокеанской сельдью

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На Сахалине берег океана оказался усыпан тихоокеанской сельдью. Об этом сообщил руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын в Instagram.

По его слова, это признаки того, что в Холмском районе начали подходить на нерест первые косяки сахалино-хоккайдского стада тихоокеанской сельди.

«Как это часто бывает при плотных подходах, часть рыбы выбрасывает на берег. Пока признаки восстановления запасов этой ранее подорванной популяции сохраняются. Посмотрим что будет дальше. Нерестовый ход только начался. Держим кулачки!», — написал он.

Ранее стало известно о загрязнении воды на Камчатке неизвестными химикатами. Из-за этого берег пляжа оказался усеян мертвыми обитателями океана.

Ольга Плешкова