В Татарстане за прошлый военный призыв было 84 уклониста

В Татарстане за прошлый призыв в армию выявили 84 уклониста. Материалы находятся в следственных органах. Два человека получили наказания в виде штрафов, сообщил военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Десять дел на выходе, остальные в проработке.

Ранее сообщалось, что в Татарстане во время весеннего призыва вызовут на призывные комиссии около 16 тысяч человек, планируется направить в войска более 3 тысяч человек, на альтернативную гражданскую службу — около 30.



Примерно 10-15% татарстанцев, отправляющихся служить по призыву, остаются на контракт. Кроме того, около 1000 человек ежегодно отправляют служить по контракту непосредственно из республики — в их числе и отслужившие по призыву, и те, кто имеют высшее или среднее специальное образование и идут сразу на контракт.

