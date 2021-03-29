Главное за выходные: в Нижнекамске закрывается кинотеатр, заканчиваются послабления для банков
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 29 марта:
- В Нижнекамске закроется кинотеатр «Джалиль». Он будет работать до 31 марта. С понедельника по среду посмотреть фильмы можно будет с 50%-ной скидкой. Начальник Управления культуры исполкома Нижнекамского района Гузель Мубаракшина заявила о том, что здание «Джалиля» будет передано Нижнекамскому театру юного зрителя.
- Прокурор Татарстана Илдус Нафиков встретился с жителями поселка Привольный после многочисленных жалоб на ролик, где дети попросили у президента школу. Встреча состоялась при помощи старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Руслана Галиева. Сотрудники надзорного ведомства заверили, что преследования родителей детей, которые приняли участие во флешмобе, и давления со стороны прокуратуры и других правоохранительных органов не будет. Просьбу детей донесут до президента Татарстана Рустама Минниханова.
- При нынешних темпах вакцинации россиян от COVID-19 коллективный иммунитет будет к концу лета. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы прививку сделали около 70% взрослого населения.
- C 1 апреля заканчивается действие некоторых послаблений, которые ЦБ РФ вводил на время пандемии, чтобы поддержать коммерческие банки и их заемщиков. Напомним, регуляторные послабления для банков действовали с 20 марта прошлого года. С 1 апреля прекращают действовать: рекомендация банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов, рекомендации не начислять неустойку за просроченную задолженность, не выселять принудительно должников из жилья, которое уже подлежит взысканию, послабление по созданию резервов на потери по кредитам, предоставленным крупным корпорациям (для юрлиц и МСБ оно будет действовать до июля).
Блогер снял дроном извержение внутри исландского вулкана Фаградалсфьядль. Для этого пришлось отправить «механического камикадзе» внутрь жерла — там дрон и погиб смертью храбрых, успев, впрочем, отправить видеотрансляцию хозяину. Видео опубликовано в YouTube, и оно довольно эффектное: на нем видно, что происходит в жерле вулкана во время его извержения. Ролик был снят в Исландии.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым