Нижнекамский кинотеатр «Джалиль» закроется на следующей неделе

В Нижнекамске закроется кинотеатр «Джалиль». Он будет работать до 31 марта, сообщается в официальной группе кинотеатра в соцсети. С понедельника по среду посмотреть фильмы можно будет с 50% скидкой.

«Жаль. Очень удобно было ходить в кино. Достопримечательность нашего города», — комментируют пользователи данную новость.

Начальник Управления культуры исполкома Нижнекамского района Гузель Мубаракшина, сообщила о том, что здание «Джалиля» будет передано Нижнекамскому Театру юного зрителя.

«Удобное географическое расположение, великолепные условия станут поистине достойной культурной площадкой для всех нижнекамцев», — отметила Мубаракшина.

В прошлом на сеансы в «Джалиль» ездили целыми организованными группами из других городов республики. Здесь смотрели фильмы жители Альметьевска, Набережных Челнов, Елабуги, Менделеевска, Заинска, приезжали даже казанские группы. Распределением билетов для иногородних занимался горком партии. Нижнекамцы роптали: в свой собственный кинотеатр билеты надо было доставать с проблемами и сложностями.

